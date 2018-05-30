إصابة مدنيين اثنين فى انفجار شمال بغداد ومقتل إمام مسجد طعنا بأربيل

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أفاد مصدر بالشرطة العراقية، بإصابة مدنيين اثنين جراء انفجار عبوة ناسفة قرب الحى الصناعى فى التاجى شمال بغداد، وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، قرب الحى الصناعى فى قضاء التاجى، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، موضحا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما تم نقل الجريحين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

ومن ناحية آخرى، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اندلاع حريق داخل 4 مخازن للمواد الصحية فى منطقة "كمب سارة" وسط بغداد، وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، فى بيان، إن "فرق الدفاع المدنى تكافح الآن حريقا نشب فى أربعة مخازن للمواد الصحية فى منطقة كم سارة، بمنطقة الكرادة وسط بغداد،فيما لم يوضح أية أضرار ناجمة عن الحريق"، ويذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد بين الحين والآخر اندلاع حرائق عدة، لاسيما فى دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تنسب فرق الدفاع المدنى غالبيتها إلى حدوث ماس كهربائى.

وفى سياق آخر، أعلن مدير الوقف السنى فى محافظة كركوك بالعراق أحمد جميل المدرس، مقتل إمام وخطيب مسجد حسن نجم، طعنا بسكين داخل شقته بأربيل، وقال المدرس - فى تصريح، اليوم الأربعاء - إن "إمام وخطيب مسجد حسن نجم، فى منطقة عرفة بكركوك قتل طعنا بسكين عندما كان فى شقة تابعة له وسط أربيل، وإن الشرطة فتحت تحقيقا فى الحادث، وتم عرض الجثمان على الطب العدلى تمهيدا لتسليمها إلى ذويه"، فيما يشار إلى أن أربيل الكائنة شمال بغداد تعد من المحافظات المستقرة أمنيا مقارنة بمحافظات وسط وجنوب البلاد، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى عمليات استهداف معظمها ضد المدنيين وتندرج ضمن الجرائم الجنائية.