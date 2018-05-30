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إصابة سائق جرار زراعى صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى الدقهلية

الأربعاء، 30 مايو 2018 03:16 م
إصابة سائق جرار زراعى صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى الدقهلية اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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أصيب سائق جرار زراعى بكسر بعد أن صدمه قطار حال عبوره من مكان غير مخصص لذلك بناحية مركز منية النصر بالدقهلية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر، من بعض الأهالى باصطدام أحد القطارات بجرار زراعى بالقرب من مزلقان سكة حديد قرية "ميت حديد" بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور جرار زراعى "بدون لوحات معدنية" قيادة "أحمد ا" 60 سنة فلاح، مقيم قرية "ميت حديد" شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المركبات، اصطدم به القطار رقم "207 ركاب" المتجه من مدينة المنصورة باتجاه مدينة المطرية، ونقل الأهالى الجرار الزراعى إلى منزل قائده.

نجم عن ذلك إصابة قائد الجرار الزراعى، بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن وجرح سطحى بالقدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى منية النصر المركزى، وتحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى، وبسؤال المصاب أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4934/2018 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة.


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