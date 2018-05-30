video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 07:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل ضابط وأمينى شرطة فى "التعدى واحتجاز موظف عام"

الأربعاء، 30 مايو 2018 04:00 م
إخلاء سبيل ضابط وأمينى شرطة فى "التعدى واحتجاز موظف عام" حجز - أ{شيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
 
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل ضابط وأمينى شرطة لتعديهم على موظف عام واحتجازه بدون وجه حق بمجمع محاكم القاهرة الجديدة وذلك بعد تصالح الطرفين. 
 
كشفت تحقيقات النيابة قيام ضابط وأمينى شرطة من قوة قسم شرطة المرج بالتشاجر مع سكرتير بمحكمة القاهرة الجديدة، أثناء مرافقتهم المتهمين لعرضهم علي نيابة المرج، حتى وصل التشاجر للاشتباك بالأيدى على السكرتير وكلبشته بدون وجه حق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

‏حبس ضابط وأمينى شرطة بتهمة التعدى على سكرتير بمحكمة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

القاهرة الجديدة

اخبار حوادث اليوم

مجمع محاكم

اخبار مصر




لا تفوتك
وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

وزير الصحة: القضاء نهائيا على فيروس سى فى عام 2022

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

الهيئة الوطنية للانتخابات تفتح الباب للمواطنين لتعديل المركز الانتخابى

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

عقب اتصالات مكثفة دامت ساعات.. الوساطة المصرية تنجح بإقرار هدنة فى غزة.. القاهرة تتحرك لمنع التصعيد العسكرى بالقطاع ووأد أى نوايا إسرائيلية لشن حرب مفتوحة.. وفلسطينيون يثمنون دور مصر فى دعم القضية ولجم الاحتلال

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

هانى أبو ريدة: حالة محمد صلاح مطمئنة.. ويخضع لجلسات تأهيل 4 ساعات يوميا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة