إخلاء سبيل ضابط وأمينى شرطة فى "التعدى واحتجاز موظف عام"

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل ضابط وأمينى شرطة لتعديهم على موظف عام واحتجازه بدون وجه حق بمجمع محاكم القاهرة الجديدة وذلك بعد تصالح الطرفين.

كشفت تحقيقات النيابة قيام ضابط وأمينى شرطة من قوة قسم شرطة المرج بالتشاجر مع سكرتير بمحكمة القاهرة الجديدة، أثناء مرافقتهم المتهمين لعرضهم علي نيابة المرج، حتى وصل التشاجر للاشتباك بالأيدى على السكرتير وكلبشته بدون وجه حق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.