أنور قرقاش: الإعفاء الكندى للمواطن الإماراتى من التأشيرة خطوة مهمة

كتبت مريم بدر الدين

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الإعفاء الكندى للمواطن الإماراتى من التأشيرة خطوة مهمة، مؤكدا أن الدولة ستعمل دائما على تعزيز قوى الجواز السفر الإماراتى.

وكتب قرقاش، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مستمرون فى تعزيز قوة جواز السفر الإماراتى وتسهيل سفر وانتقال مواطنى الدولة عبر العالم، والإعفاء الكندى لمواطنينا من التأشيرة خطوة مهمة، فى هذا السياق مكانة الإمارات واستراتيجيتنا فى هذا الملف تؤتى ثمارها".