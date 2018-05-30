video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أنور قرقاش: الإعفاء الكندى للمواطن الإماراتى من التأشيرة خطوة مهمة

الأربعاء، 30 مايو 2018 09:58 ص
أنور قرقاش: الإعفاء الكندى للمواطن الإماراتى من التأشيرة خطوة مهمة أنور قرقاش
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن الإعفاء الكندى للمواطن الإماراتى من التأشيرة خطوة مهمة، مؤكدا أن الدولة ستعمل دائما على تعزيز قوى الجواز السفر الإماراتى.

 

وكتب قرقاش، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مستمرون فى تعزيز قوة جواز السفر الإماراتى وتسهيل سفر وانتقال مواطنى الدولة عبر العالم، والإعفاء الكندى لمواطنينا من التأشيرة خطوة مهمة، فى هذا السياق مكانة الإمارات واستراتيجيتنا فى هذا الملف تؤتى ثمارها".

 

قرقاش
قرقاش

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أنور قرقاش: محاولات شيطنة حفتر فشلت تماما أمام مصداقيته فى محاربة الإرهاب

أنور قرقاش

الامارات

كندا

تاشيرة

اخبار العرب




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة