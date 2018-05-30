أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-5-2018 واستقرار الدولار والريال السعودى

كتبت – دانه الحديدى

تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الأربعاء 30- 5- 2018، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث استقرت اسعار الدولار والريال السعودى، فيما تراجعت عملات اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات سواء العربية أو الأجنبية، ننشر أسعار العملات بشكل يومى، وفقاً للتعاملات الصباحية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة كل ما هو جديد فى أسعار العملات سواء بارتفاعها أو تراجعها أمام الجنيه المصرى.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم جاء سعر الدولار، كالتالى...



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.8669 جنيه للشراء

17.9663 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى، 20.50 جنيه للشراء، و 20.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

انخفض سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.50 جنيه للشراء، و 23.72 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.84 للشراء، و 59.20 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.



الجنيه المصرى

المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية، أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى 2016/2017 لكل من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ووزارة العدل والجهات التابعة لها، موضحا أنه عقب التصديق على الحسابات الختامية المشار إليها آنفا تم إحالتها إلى مجلس الدولة لمراجعة الصيغة القانونية وإعادتها مرة أخرى للبرلمان لاعتمادها وإصدار قوانين ربط لها عن العام المالى 2016/2017.

وفى السياق ذاته، قال وزير المالية، إن الحساب الختامى أظهر تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية والتى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الأولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق .