video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 30 مايو 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 فى مصر

الأربعاء، 30 مايو 2018 12:16 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 فى مصر ذهب - أرشيفية
كتب: إسلام سعيد
إضافة تعليق
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 649 جنيها للجرام.
 
 
232145-الذهب
الذهب
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 
 
عيار 18 : 556 جنيها.
 
عيار 21 : 649 جنيها.
 
عيار 24 : 741.70 جنيها.
 
الجنيه الذهب : 5192 جنيها.
 
الأوقية : 1299 دولارا.
 
 
80659-الذهب-(22)
اسعار الذهب
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شحنة ذهب تصل مطار القاهرة من منجم السكرى استعدادا لشحنها إلى كندا

أسعار الذهب

الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب فى مصر

اسعار الذهب اليوم فى مصر




لا تفوتك
المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

المالية: تراجع عجز الموازنة لـ10.9% وزيادة دعم سلع التموين لـ47.5 مليار جنيه

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

رئيس هيئة الأرصاد الجوية: الصيف الحالى أكثر حرا من الماضى

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

الوقود يستنزف 2550 جنيهاً من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية.. نار "دعم البترول" تلتهم "دعم الغلابة".. الموازنة تخصص 103 مليارات جنيه للدعم الاجتماعى مقابل 89 للمحروقات

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

فيديو وصور.. انطلاق قطار امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى.. رئيس المعاهد لرئيس لجنة ومساعده بعد استبعادهم: حرام عليكم الإهمال ده.. الشيخ صالح عباس: انتهى زمن التسريب.. ولم نسجل أى حالات غش حتى الآن

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

صحيفة: محمد صلاح أصبح أكثر شعبية من رونالدو وميسى فى إسبانيا

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

كوبر يرفض استدعاء مؤمن زكريا أو سليمان رغم غموض مصير صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة