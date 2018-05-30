أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 فى مصر

كتب: إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-5-2018 بقيمة جنيه واحد ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى مصر 649 جنيها للجرام.



الذهب

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 556 جنيها.

عيار 21 : 649 جنيها.

عيار 24 : 741.70 جنيها.

الجنيه الذهب : 5192 جنيها.

الأوقية : 1299 دولارا.



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أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.