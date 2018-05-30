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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30 - 5 -2018

الأربعاء، 30 مايو 2018 11:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 30 - 5 -2018 البورصة المصرية
كتب .هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30-5-2018.

 

البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للصناعات الهندسية، الحديثة للمواد العازلة، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، العبور للاستثمار العقارى، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، دايس للملابس الجاهزة.

 

البورصة تربح 10.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 10.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 943.575 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 968 مليون  جنيه، بحجم تداول 172 مليون ورقة مالية بعدد عمليات 19 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 56.91% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.78%، والعرب على 11.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.57% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.42%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 19.1 مليون جنيه، 76.4 مليون جنيه، 38.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 103.9 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 27.7  مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 16760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 847 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

 

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة بسعر إغلاق 1 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%

 

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.04%

 

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 149 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%

 

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.30%

 

- بنك التعمير والاسكان بسعر إغلاق 57.30 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.13%

 

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%

 

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 28.71 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.40%

 

 - المصرية للأقمار الصناعية بسعر إغلاق 9.32 دولار بنسبة تراجع بلغت 8.45%

 

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 22.54 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.08%

 

-  العبور للاستثمار العقارى بسعر  إغلاق 8.15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.81%

 


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