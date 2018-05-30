أبرز 9 قرارات للحكومة باجتماعها اليوم ..والعفو عن بعض المحكوم عليهم

كتبت هند مختار

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء والذى تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات والملفات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والخدمى.

وخلال الاجتماع عرض وزير الصحة خطة التخلص النهائي من فيروس "سى" في مصر، مشيراً إلى أن الخطة تضمنت أكثر من مرحلة بداية من تخفيض أسعار الدواء الذى يقدر عالميا بـ 80 الف دولار ليصل إلي 900 دولار في عام 2014 وصولاً لانتاج الدواء المصرى الذي حقق نسبة شفاء 96% وتقدر تكلفته بـ 80 دولار فقط وفقاً لإحصائيات عالمية مدرجة في منظمة الصحة العالمية، وتلي ذلك إعداد نظام مميكن لمنظومة علاج مرضي فيروس "سى" حيث تم زيادة عدد وحدات علاج الفيروس وتم القضاء علي قوائم الإنتظار في 30/7/2016.

وأوضح الوزير، أن المرحلة الثانية تضمنت إجراء مسح طبى للوصول إلى حاملى المرض بشكل ساكن غير معروف، وتم النجاح في علاج مليون وتسعمائة الف مواطن حتي إبريل 2018، بواقع مليون و600 الف مواطن علاج على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحى و 290 الف تم علاجهم عن طريق العلاج النقدى.

وأشار الوزير، إلى أن الفئة المستهدفة من المسح الطبى هي الفئة العمرية من 18 إلي 60 سنة والذي يقدر عددهم بحوالي 47 مليون و600 الف مواطن وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في عام 2017. حيث تم البدء في المسح الطبي إعتباراً من ديسمبر 2016 بعد الإنتهاء من قوائم الإنتظار، وفى البداية تم استهداف عدد من الفئات تضمنت المتبرعين في بنوك الدم، والمرضي الداخليين في مستشفيات وزارة الصحة، والعاملين في المجال الطبى بوزارة الصحة، والمترددين علي المعامل المركزية، وطلبة السنة الأولي بالجامعات المصرية، ونزلاء السجون، وقد بلغ عدد من اجرى عليه المسح الطبى من خلال تلك الفئات 2.5 مليون مواطن.

وتلى ذلك المرحلة الثانية من المسح الطبى، والتى شملت المسح الميداني لعدد 9 محافظات من محافظات الصعيد بداية من مارس 2017، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية اعقب ذلك وبداية من شهر فبراير الماضى المسح الطبى لـ 27 محافظة، وبناء عليه فى إبريل 2018 تم إجراء المسح الطبى لـ 6 ملايين و 400 الف مواطن.

وفى ذات السياق، أكد الوزير أن برنامج الحكومة للتخلص النهائى من فيروس "سى" فى مصر يتم فى الـ27 محافظة علي مستوى الجمهورية من خلال 186 قافلة طبية ووحدات الرعاية الصحية الثابتة والتى نجحت بداية من فبراير 2018 وحتى الآن فى إجراء مسح طبى لنحو مليون مواطن فى 3 أشهر فقط، بما يسهم فى الإسراع من الانتهاء من المسح الشامل في 2022.

واعتمد مجلس الوزراء الإتفاق الإطارى لمشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز، والذى تم توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة GCL)) الصينية، لتحديد الخطوات والاجراءات الخاصة بإقامة مجمع صناعى لإنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المصرى فى محافظة أسوان، بطاقة إنتاجية تصل إلى (5) جيجا وات سنوياً، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع مع إحدى الشركات العالمية.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لاعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21/4/2018.

ويهدف مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم فى المدارس العامة، وتقديم تعليم متطور من خلال دعم التوسع فى الحصول على تعليم جيد فى مرحلة الطفولة المبكرة والسعى إلى زيادة معدلات التحاق الاطفال برياض الاطفال وتحسين جودة التعليم وتطوير برامج تدريبية لمعلمين مختارين فى هذه المرحلة.

كما يهدف المشروع إلى دعم برنامج وزارة التربية والتعليم الفنى لتطوير وتطبيق نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إنشاء إدارة للتقييم معتمدة على الكمبيوتر.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 22/4/2018.

ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء، إلى الإسهام فى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء فى المناطق ذات الاحمال الكهربائية المتزايدة وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل، فضلاً عن إضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وافق على تخصيص مبنى شركة ايروسبورت الادارى لصالح وزارة الطيران المدنى كمقر المكتب الاقليمى للمنظمة الدولية للطيران المدنى "الايكاو" بالقاهرة، مع تعويض شركة ايروسبورت بقيمة إنشاء المبنى.

وأقر مشروع قانون بفتح اعتماد اضافى لمواجهة المتطلبات الحتمية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 بقيمة 70 مليار جنيه.

وأعلن المجلس أنه فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج وبذل المزيد من الجهود للارتقاء به بما يتواكب مع أحدث السبل فى هذا القطاع، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع المدينة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة السادات من المشروعات القومية.

كما وافق المجلس على اعتبار مشروع المدينة الفضائية المصرية من المشروعات القومية، وذلك فى ضوء الاهتمام باقامة مراكز تعمل فى مجال تكنولوجيا الفضاء وبناء الاقمار الصناعية.

ووافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.

كما وافق مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لاختيار شركة إدارة كبرى لادارة وتشغيل الخدمات بمشروع المتحف المصرى الكبير وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، وذلك تزامناً مع قرب موعد افتتاح المرحلة الاولى للمتحف