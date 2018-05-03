3 مشروعات تخرج تحصد المركز الأول لقسم العلاقات العامة بإعلام بنى سويف "صور"







كتب الأمير نصرى

شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف فرحة طلاب كلية الإعلام أثناء مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بهم، بحضور الدكتور محمد زين عميد الكلية والدكتوره أمانى ألبرت وكيل الكلية لشئون الطلاب وعدد من اعضاء هيئة التدريس.

واحتفل طلاب قسم العلاقات العامة بمشروعات التخرج مع رئيس الجامعة والمحكمين وأعضاء هيئة التدريس، حيث رحب الدكتور منصور بلجنة التحكيم المكونة من الدكتورة عبير الشربينى وكيل كلية الإعلام جامعة 6 اكتوبر والدكتور منصور أبو العزم مدير تحرير الأهرام وخبير العلاقات العامة الدولية، والدكتور أحمد عتريس مدير عام الإعلانات بجريدة الأخبار.

وفى لقاءه مع اللجنة أكد رئيس الجامعة، أن المحكمين جميعًا أشادوا بالمستوى المتقدم لطلاب الكلية من حيث اختيار الموضوعات إضافة إلى إمكانياتهم العلمية المتميزة، الأمر الذى يعكس مدى تطور الكلية فى الآونه الأخيرة، إضافة إلى أنها تمتلك العديد من الإمكانيات من حيث الأستديوهات الحديثة ومعامل الصحافة الالكترونية مما يؤهلها لتخريج جيل جيد من شباب الإعلاميين قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الدكتور محمد زين عميد الكلية أن هذا النجاح هو حصاد أربع سنوات من الدراسة النظرية والتطبيق العملى للطلاب، كما أشادت الدكتوره أمانى البرت وكيل الكلية والمشرف على المشروعات بمستوى المناقشة الاحترافى الذى قدمه المحكمون ووجهت الشكر للدكتور منصور حسن على دعمه الدائم للطلاب.

وأكدت لجنة التحكيم أن حرفية الأعمال أدت لأن يحصد المركز الأول ثلاث مشروعات هى "11 ألف ولسه" وهو مشروع تسويق سياسى عن الرئيس ومشروع "إنت براند" وهو تسويق اجتماعى للأشخاص المميزين فى سوق العمل ومشروع "بوفيسيا" وهو يسوق مدينة بنى سويف لوضعها على الخريطة السياحية والتجارية والصناعية.

وقالت الدكتورة عبير الشربينى أستاذ العلاقات العامة المساعد جامعة 6 اكتوبر والمدرب الدولى إن المشروعات غطت الفجوة الموجودة بين النظرى والعملى إذ حقق ما شاهدته تطبيقا عمليا لكل الخطوات التى درسها الطلاب للحملات الإعلانية وهو ما يشير إلى أن الطالب مؤهل لسوق العمل بشكل احترافي.

وأكد الدكتورة منصور أبوالحسن مدير تحرير الأهرام الحالى وخبير العلاقات العامة الدولية أنه منبهر بهذا التنوع الهادف فى حملات التسويق فهناك تسويق تجارى وسياسى واجتماعي، مشيدا باتجاه الطلاب نحو مصر واهتمامهم بإبراز أفضل ما فيها.

وقال الدكتورة أحمد عتريس مدير عام الإعلانات بجريدة الأخبار إن مستوى الطلاب مذهل، مؤكدا أن هناك جهد مبذول اتضح فى طريقة عرض الإعلانات وتخطيط الحملة، حيث كشفت اسئلته عن خبره ودرايه جيدة لدى الطلاب ليس فقط بالتخطيط النظرى للحملة بل بالتطبيق العملى الاحترافي.

وقالت الطالبة هند مرتضى، إحدى الطلاب القائمين على تنفيذ مشروع "إنت براند" لـ"اليوم السابع" : كنا نسمع دائما عن تسويق المنتجات، أو خدمات معينة تسعى الشركات والهيئات المختلفة لإظهارها للجمهور، ولكن لم نسمع من قبل عن تسويق الشخص لنفسه كتطبيق على أرض الواقع، ومن هنا انطلقت فكرتنا لعمل حملة نستطيع من خلالها تعريف الشباب بالطرق السليمة التى يستطيع من خلالها تعريف الجمهور بما لديه من مهارات وقدرات، مؤكده راحنا تعبنا وربنا ماضيعش تعبنا.

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