video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد "العودة للجذور" يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الخميس، 03 مايو 2018 05:01 م
وفد "العودة للجذور" يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا


الإسكندرية-هناء أبو العز
إضافة تعليق

زار وفد العودة ‏للجذور القبرصى اليونانى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتم عمل ‏جولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت (مركز القبة السماوية – مجمع المحاكيات المتكامل – معهد السلامة ‏البحرية). ‏
‏ ‏
وتأتى هذه الزيارة، على هامش مبادرة العودة للجذور التى تدشنها مصر، لتحتفى بالجاليات الأجنبية التى ‏عاشت على أراضيها، وتهدف لإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر.‏
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"لو لم أكن يونانيا لوددت أن أكون مصريا".. أسبوع الجاليات يحيى جذور اليونانيين والقبارصة بالإسكندرية.. يونانيون وقبارصة لـ"اليوم السابع": اللى يشرب من مياه النيل لازم يرجعلها تانى.. والسيسى بيشتغل وبيحلم لبلده

رئيس قبرص يهنئ وزيرة الهجرة بنجاح أسبوع "إحياء الجذور" فى الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

العودة للجذور




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة