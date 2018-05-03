وفد "العودة للجذور" يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وفد "العودة للجذور" يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياالخميس، 03 مايو 2018 05:01 م
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
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زار وفد العودة للجذور القبرصى اليونانى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتم عمل جولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت (مركز القبة السماوية – مجمع المحاكيات المتكامل – معهد السلامة البحرية).
وتأتى هذه الزيارة، على هامش مبادرة العودة للجذور التى تدشنها مصر، لتحتفى بالجاليات الأجنبية التى عاشت على أراضيها، وتهدف لإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر.
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