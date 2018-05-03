وفد "العودة للجذور" يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا







الإسكندرية-هناء أبو العز

زار وفد العودة ‏للجذور القبرصى اليونانى، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتم عمل ‏جولة تفقدية داخل الأكاديمية شملت (مركز القبة السماوية – مجمع المحاكيات المتكامل – معهد السلامة ‏البحرية). ‏

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وتأتى هذه الزيارة، على هامش مبادرة العودة للجذور التى تدشنها مصر، لتحتفى بالجاليات الأجنبية التى ‏عاشت على أراضيها، وتهدف لإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر.‏