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الخميس، 03 مايو 2018 03:57 م
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وزير خارجية ليبيا يجرى مباحثات فى موسكو

الخميس، 03 مايو 2018 03:17 م
وزير خارجية ليبيا يجرى مباحثات فى موسكو وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة


رويترز
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قال مجلس الأمن القومى الروسى إن وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بحث، اليوم الخميس، مع أمين المجلس نيكولاى باتروشيف الصراع الذى تشهده ليبيا.

وأفاد بيان للمجلس أن سيالة وباتروشيف ناقشا أيضا خلال لقائهما فى موسكو إجراءات لمكافحة الإرهاب.

 

 


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