وزير خارجية ليبيا يجرى مباحثات فى موسكو







رويترز

قال مجلس الأمن القومى الروسى إن وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة بحث، اليوم الخميس، مع أمين المجلس نيكولاى باتروشيف الصراع الذى تشهده ليبيا.

وأفاد بيان للمجلس أن سيالة وباتروشيف ناقشا أيضا خلال لقائهما فى موسكو إجراءات لمكافحة الإرهاب.