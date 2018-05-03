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الخميس، 03 مايو 2018 12:58 م
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وزير الدفاع التونسى يؤكد استعداد القوات العسكرية لتأمين الانتخابات البلدية

الخميس، 03 مايو 2018 12:43 م
وزير الدفاع التونسى يؤكد استعداد القوات العسكرية لتأمين الانتخابات البلدية وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى


أ ش أ
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أكّد وزير الدفاع التونسى عبد الكريم الزبيدى، استعداد القوات العسكرية لتأمين الانتخابات البلدية يوم 6 مايو الجارى، وقال الزبيدى، فى تصريحات، اليوم الخميس، إن الوضع الأمنى العام تحت السيطرة، لكنه أقر فى المقابل بوجود تهديدات مستمرة من قبل عدد قليل من الإرهابيين المتواجدين بالمرتفعات الغربية للبلاد.

واعتبر وزير الدفاع، أنّ أى حل سياسى فى ليبيا سينعكس إيجابا على الوضع الأمنى فى تونس، موضحا أنّ خطر الإرهاب على الحدود التونسية الليبية مازال قائما، مشيرا إلى انتهاء الوزارة من إعداد قوة متنقلة متطورة لحماية الحدود، مضيفا أنّه من المنتظر الانتهاء من إعداد قوة أخرى ثابتة خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أكّد أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى المجال العسكرى على مستوى العتاد والآليات، وفى مكافحة الإرهاب معبّرا عن تطلعه لمزيد من هذا التعاون فى المرحلة المقبلة، ولفت الزبيدى إلى أن أعمال اللجنة التونسية الأمريكية المشتركة فى المجال العسكرى للعام الماضى حققت أغلب الأهداف التى تم تحديدها.


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