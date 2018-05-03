ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعةالخميس، 03 مايو 2018 02:26 م
موانئ -أرشيفية
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة ، بينما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها ، مغادرة القطار رقم 2450 والقطار رقم 3299 بحمولة إجمالية 2626 طن قمح ، في حين غادرت 46 سيارة نقل محملة بـ 2144 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173759 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24793 طنا.
كما شملت حركة الصادر من الميناء ، 9200 يوريا و2250 طن رمل و4320 طن مولاس و4880 طن حديد بليت وإعادة شحن 2700 طن كسب فول صويا .
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