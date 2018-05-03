"مياه الأقصر" توصل الخدمة لمدرسة نجع العمدة الجديدة فى الطود

"مياه الأقصر" توصل الخدمة لمدرسة نجع العمدة الجديدة فى الطودالخميس، 03 مايو 2018 09:59 ص
توصيل المياه لمدرسة الطود الجديدة
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أنهى الفنيون العاملون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال توصيل المياه للمدرسة الجديدة "مدرسة نجع العمدة للتعليم الأساسى" فى مدينة الطود جنوبى محافظة الأقصر، بناء على توجيهات العميد أيمن المدنى، رئيس مدينة الطود، ومتابعة السيد عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية.
واطمأن الفنيون على سلامة كل الصنابير فى المعامل ودورات المياه وعملها بكفاءة، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد 2018/ 2019، وتم إنجاز العمل فى يوم واحد، من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 4:30 عصرا.
شركة المياه بالأقصر توصل المياه لمدرسة نجع العمدة الجديدة بالطود
جانب من توصيل المياه لمدرسة الطود الجديدة
لودر شركة المياه خلال أعمال توصيل المياه للمدرسة
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