video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه الأقصر" توصل الخدمة لمدرسة نجع العمدة الجديدة فى الطود

الخميس، 03 مايو 2018 09:59 ص
"مياه الأقصر" توصل الخدمة لمدرسة نجع العمدة الجديدة فى الطود توصيل المياه لمدرسة الطود الجديدة


الأقصر - أحمد مرعى
إضافة تعليق

أنهى الفنيون العاملون بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أعمال توصيل المياه للمدرسة الجديدة "مدرسة نجع العمدة للتعليم الأساسى" فى مدينة الطود جنوبى محافظة الأقصر، بناء على توجيهات العميد أيمن المدنى، رئيس مدينة الطود، ومتابعة السيد عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية.
 
واطمأن الفنيون على سلامة كل الصنابير فى المعامل ودورات المياه وعملها بكفاءة، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد 2018/ 2019، وتم إنجاز العمل فى يوم واحد، من الساعه 8 صباحا حتى الساعة 4:30 عصرا.
 
شركة المياه بالأقصر توصل المياه لمدرسة نجع العمدة الجديدة بالطود
شركة المياه بالأقصر توصل المياه لمدرسة نجع العمدة الجديدة بالطود
 

جانب من توصيل المياه لمدرسة الطود الجديدة
جانب من توصيل المياه لمدرسة الطود الجديدة

لودر شركة المياه خلال أعمال توصيل المياه للمدرسة
لودر شركة المياه خلال أعمال توصيل المياه للمدرسة
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على محطة كهرباء "الشيخ أحود" جنوب الأقصر قبل افتتاحها × 13 معلومة

الاقصر

اخبار الاقصر

مدرسة نجع العمدة الجديدة

مدينة الطود

اخبار مصر

توصيل المياة لمدرسة بالطود

اخبار المحافظات




لا تفوتك
آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

آبى أحمد يؤكد التزام أثيوبيا بشأن المحادثات مع مصر والسودان للاستخدام الأمثل لمياه النيل

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

كل ما تريد معرفته عن قضية الاستيلاء على أموال الداخلية المتهم فيها العادلى

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

«الخليفة حى».. اعترافات مقرب من زعيم داعش: البغدادى على قيد الحياة والتقيته فى يوليو الماضى.. مخابرات بغداد تنجح فى اعتقال الإرهابى فى الأراضى التركية.. وأجهزة الأمن تتحرك لتأمين الانتخابات التشريعية فى البلاد

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

5 لاعبين ينتظر كوبر تألقهم فى شهر مايو استعداداً لمونديال روسيا.. تألق كهربا و رمضان صبحي.. عودة إكرامى لحراسة مرمى الأهلى.. تأثر مستوى عبدالله السعيد بالدورى الفنلدى.. فك نحس الهجوم بتألق الغزال و مروان

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

الأهلى يفقد وليد أزارو أمام كمبالا سيتى الأوغندى والمصرى البورسعيدى

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

محمد صلاح يغيب عن ودية المنتخب أمام الكويت بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة