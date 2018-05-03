مصدر عسكرى يمنى: مقتل خبيرى صواريخ إيرانى ولبنانى بغارة للتحالف فى صعدة







صنعاء أ ش أ

ذكرت أنباء عسكرية يمنية ،أن طيران تحالف دعم الشرعية فى اليمن تمكن من استهداف خبيرين، أحدهما إيرانى الجنسية والآخر لبنانى، تابعين للميليشيات متخصصين فى صناعة وإعداد الصواريخ بجبهة علب شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأكد مصدر عسكرى يمنى ـ فى تصريح لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء الأربعاء، أن التحالف رصد موقعا للحوثيين عبارة عن غرفة للعمليات فى مديرية باقم، كان يختبىء فيه مجموعة من عناصر الحوثيين من بينهم خبيران متخصصان فى الصواريخ، شإلى ذلك تمكن الجيش اليمنى من إحكام حصاره على منطقة آل صبحان فى مديرية باقم شمال صعدة.

من جهته، أكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش ـ فى تصريح لقناة "العربية" أن قوات اللواءين الخامس والثالث حرس حدود واصلا تقدمهما لليوم الثالث على التوالى فى مرتفعات مقيرع والبركان والميمنة باتجاه سلسلة جبال آل الحديد خط الإمداد الوحيد المؤدى إلى عناصر الميليشيات المحاصرة داخل آل صبحان، وأن مدفعيتهم تمكنت من تدمير مخزنى أسلحة وآلية كانت تحاول إيصال التعزيزات للميليشيات المحاصرة.

وأشار قروش إلى أن قوات اللواء 63 مشاة ولواء الحزم قد توغلت فى أول أحياء منطقة آل صبحان ودحرت عناصر الميليشات منها، لافتا إلى أن عشرات العناصر من الانقلابيين قد سقطوا بين قتيل وجريح.