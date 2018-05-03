مديرية النقل والطرق بالأقصر تواصل أعمال رفع كفاءة شوارع المدينة

مديرية النقل والطرق بالأقصر تواصل أعمال رفع كفاءة شوارع المدينةالخميس، 03 مايو 2018 04:00 ص
محمد بدر محافظ الأقصر
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صرح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، إنه جار استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع داخل نطاق المدينة بناءً على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر ، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية.
وأضاف المهندس أسعد مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه تم اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018 ترميم شارع كنسية العذراء من ميدان الملك عبدالله حتى بنك مصر بحوالى 450 م تقريباً، وذلك بمجهود عمال مديرية الطرق والنقل.
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