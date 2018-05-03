مديرية النقل والطرق بالأقصر تواصل أعمال رفع كفاءة شوارع المدينة







الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، إنه جار استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع داخل نطاق المدينة بناءً على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر ، بسرعة إتمام أعمال التطوير والرصف الحالية.

وأضاف المهندس أسعد مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه تم اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018 ترميم شارع كنسية العذراء من ميدان الملك عبدالله حتى بنك مصر بحوالى 450 م تقريباً، وذلك بمجهود عمال مديرية الطرق والنقل.