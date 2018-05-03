محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض دسوق الثالث للشباب صور.







كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ،اليوم الخميس،معرض دسوق الثالث للشباب المستفيدين من برنامج مشروعك " المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "، بحديقة الأسرة والطفولة بدسوق والذى يستمر من اليوم حتى 16 مايو الجارى.

وذلك بحضور المهندس محمد ابو غنيمة،السكرتير العام المساعد،واللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة دسوق،والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نيافة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة وبلقاس والبرارى،عضو بيت العائلة المصرية، المحاسب محمد الشهاوى، النائب سيد احمد عيسى، أعضاء مجلس النواب، واللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ أقسام المعرض المختلفة والتى تضم معروضات" ملابس، أدوات منزلية ، فلاتر مياه ، منظفات ، مستحضرات تجميل ، أجهزة كهربائية، مشغولات يدوية "

وأشترك بهذا المعرض 21 عارضاً ممن حصلوا على قروض من خلال برنامج " مشروعك " بمشروعات اجهزة كهربائية ومنظفات وملابس جاهزة وهدايا ولعب أطفال و اداوت منزلية وفلاتر مياه وأحذيه وادوات منزلية.

واستمع المحافظ إلى تجارب الشباب أصحاب المشروعات المستفيدين من برنامج "مشروعك" ومراحل تشغيل المشروع وعدد العمالة وفرص العمل المباشرة وغير مباشرة،وطرق تسويق المنتجات المختلفة ودراسات السوق من حيث العرض والطلب وبيع المنتجات بتخفيضات تتناسب مع احتياجات المواطنين .

قال محافظ كفرالشيخ،إن الدولة تدعم برنامج مشروعك وتقدم الدعم الفنى والإداري للشباب الراغبين في اقامة المشروعات المختلفة بجميع مراكز ومدن المحافظة من خلال المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك"، وتساعدهم في إقامة المعارض لتسويق منتجاتهم بالمجان، لتوفير فرص العمل وتعظيم الانتاج من خلال رؤية اقتصادية شاملة تقوم على الانتاج المحلى.

وجه محافظ كفر الشيخ الدعوة لشباب الخريجين من مركز ومدينة دسوق لزيارة المعرض والاستفادة من نجاح الشباب الحاصل على القرض من خلال برنامج "مشروعك " بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والاستفادة من خدمة هذا المشروع، والذى وفرت له المحافظة معارض لبيع وتسويق منتجاته.

وأكد محافظ كفر الشيخ، اننا نستغل الإمكانيات التي توفرها الدولة لصالح الشباب وتنمية المحافظة وخلق رجل اعمال من الشباب والوقوف الى جانبهم مساعدتهم ومنح الرخص المؤقته لإقامة للمشروعات الجديدة، لتوفير فرص العمل،وخدمة الاهالى والشباب وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل بناء الوطن،لافتا انه تم تمويل مشروعات الشباب بقيمة 347 مليون جنيه وتم توفير 7800 فرصة عمل من خلال برنامج " مشروعك ".

و يمول برنامج مشروعك شراء اللآلات والمعدات والتجهيزات ومشروعات النشاط الجارى "خامات ومصروفات تشغيل" ومشروعات الثروة الحيوانية ويمنح رخص تشغيل مؤقتة تصل الى خمس سنوات وقروض قصيرة ومتوسطة الاجل شاملة فترة سماح تصل الى عام تبدأ من ألف جنية وحتى 2 مليون جنيه أو أكثر بحد أقصى للسداد خمس سنوات.

الجدير بالذكر أن إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق قد فازت بالمركز الاول على مستوى الجمهورية والمحافظة خلال عام 2017 ، وقد تم تكريم فريق برنامج "مشروعك " على هذه الجهود المتميزة .



محافظ كفر الشسيخ يفتتح معرض مشروعك بدسوق



جانب من المعرض