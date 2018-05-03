video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج: توريد 55513 طن قمح إلى الشون والصوامع بالمحافظة

الخميس، 03 مايو 2018 08:12 م
محافظ سوهاج: توريد 55513 طن قمح إلى الشون والصوامع بالمحافظة قمح


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج: إن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 55513 طنا و385 كيلوجراما، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على لجنة استلام الأقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

 وأضاف عبد المنعم فى بيان للمحافظة، أن هناك تنسيقا بين مديرتى التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، و"توجد لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لدرجة نقاوته، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من انه قمح مصرى وخاص بهذا العام 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج : استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بقرى مدينة طما

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القمح




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة