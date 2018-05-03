محافظ سوهاج: توريد 55513 طن قمح إلى الشون والصوامع بالمحافظة







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج: إن كمية الأقماح المحلية الموردة من المزارعين إلى الشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 55513 طنا و385 كيلوجراما، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع عمليات توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بجميع الشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على لجنة استلام الأقماح بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد من جميع المزارعين بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وأضاف عبد المنعم فى بيان للمحافظة، أن هناك تنسيقا بين مديرتى التموين والزراعة، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة عملية توريد القمح واستلامه من المزارعين، و"توجد لجان بكل موقع لفحص القمح، وتحدد السعر وفقا لدرجة نقاوته، 570 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 22.5 درجة و585 جنيها للإردب بدرجة نقاوة 23 درجة، و600 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23،5"، إلى جانب التأكد من انه قمح مصرى وخاص بهذا العام 2018.