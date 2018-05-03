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محافظ سوهاج: تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة نقطة شرطة بنجا عليها بمدينة طهطا

الخميس، 03 مايو 2018 10:21 ص
محافظ سوهاج: تخصيص أرض أملاك دولة لإقامة نقطة شرطة بنجا عليها بمدينة طهطا الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج محافظ سوهاج، إن رئيس مجلس الوزراء، قرر تخصيص مساحة 700 متر مربع أملاك دولة، ضمن ترعة الحرافشة الملغاة بحوض الكاشف نمرة 16، زمام ناحية بنجا بمركز طهطا لصالح وزارة الداخلية بالمجان، لإقامة نقطة شرطة بنجا عليها.

وأكد المحافظ فى بيان له، أننا نسعى دائما لاستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل شعار احترام وإعلاء قيمة المواطن، وتوفير كافة الخدمات له بصورة لائقة داخل المصالح الخدمية، لإستكمال مسيرة التطوير والتنمية الشاملة على أرض المحافظة .

وكلف عبد المنعم الوحدة المحلية بإزالة أى تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة، لافتًا أن قرارات تخصيص الأراضى للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تصب فى مصلحة المواطنين، وتخدم خطة التنمية والإصلاح التى تنتهجها الدولة.

كما أكد عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أنه تم عمل حملة إزالة مكبرة بالاشتراك مع رؤساء القرى، وقسم الإزالات، وحماية الإراضى بالإدارة الزراعية، بناحية قرية بنى حميل، وقرية أولاد عليو، وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بناحية قرية برخيل، التابعة لقرية بنى حميل، بمساحة 8 قراريط، وجارى أعمال المتابعة المستمرة وإزالة التعديات فى مهدها.

وشدد عبد المنعم على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدى لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أى تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بشكل فورى، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أى مخالف.


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