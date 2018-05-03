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محافظ سوهاج: تحرير 62 محضر مخالفات متنوعة للمخابز فى حملة مكبرة بالمراغة

الخميس، 03 مايو 2018 01:00 ص
محافظ سوهاج: تحرير 62 محضر مخالفات متنوعة للمخابز فى حملة مكبرة بالمراغة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 62 محضر، مخالفات متنوعة للمخابز فى حملة مكبرة بناحية مركز المراغة ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف الحملات التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

 

وأوضح العقيد محمد نصحى رئيس مباحث التموين بسوهاج فى بيان للمحافظة، أن الحملة أسفرت عن ضبط "62" قضية تموينية منها ضبط ن.ش.ب 48 سنة، صاحبة مخبز بلدى وتقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائها على "3" شيكارة دقيق بلدى من حصة المخبز بمبلغ "1590" جنيهاً، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

 

كما تـم ضبط "10" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات  و"10" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص وزن و"7" قضايا عدم حمل شهادة صحية و"10" قضايا عدم الإعلان عن أسعار السلع  و"5" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"3" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و"3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و"4" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"5" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدو غطاء شاش، و"4" قضية عدم تقديم الأخطار الشهرى عن كميات البوتاجاز.

 

وشدد المحافظ على مسئولى مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضروة المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


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