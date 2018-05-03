محافظ بنى سويف يكرم رئيس فرع هيئة قضايا الدولة ويبحثان أوجه التعاون

بنى سويف - أيمن لطفى

استقبل اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، المستشار إسماعيل أبو عميرة رئيس فرع هيئة قضايا الدولة "ثانى" ببنى سويف،والوفد المرافق له والذى ضم كلا من المستشار هشام مصطفى رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة ببنى سويف، والمستشار رفعت الهلاوى النائب الأول لرئيس فرع القضاء الإدارى بنى سويف.

وتأتى هذه الزيارة استجابة لدعوة محافظ بنى سويف لتبادل التعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة بما يخدم فى مجال تسريع وتيرة العمل فى عدد من الملفات الهامة والموضوعات الحيوية فى المجالات التى تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، بالإضافة إلى بحث كل السبل التى يمكن أن تدفع بجهود المحافظة التنفيذية فى كل المجالات.

وفى بداية اللقاء قدم محافظ بنى سويف التهنئة للمستشار إسماعيل أبو عميرة بمناسبة توليه رئاسة الفرع الثانى لهيئة قضايا الدولة ، متمنيًا له كل التوفيق، ومزيد من التعاون مع أجهزة بنى سويف التنفيذية لما فيه صالح المواطن والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية .