محافظ المنيا يدعم مصنع الأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة بـ 15 ألف جنيه

محافظ المنيا يدعم مصنع الأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة بـ 15 ألف جنيهالخميس، 03 مايو 2018 10:59 ص
عصام البديوى محافظ المنيا
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قرر عصام البديوى محافظ المنيا، دعم مصنع الأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة بمبلغ 15 ألف جنيه، من صندوق الخدمات بالمحافظة، وذلك لشراء الخامات الخاصة.
يأتى ذلك بعد أن تقدمت جمعية النور لمتحدى الإعاقة برئاسة محمد حسين، بطلب لمحافظ المنيا عن العجز فى الخامات الخاصة بتصنيع الأجهزة التعويضية لمتحدى الإعاقة، وإن المصنع فى حاجة لدعم مادى حتى يتمكن من إنتاج تلك الأجهزة.
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