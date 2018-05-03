video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 03 مايو 2018 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يشهد إجراءات القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية

الخميس، 03 مايو 2018 03:13 م
محافظ الإسماعيلية يشهد إجراءات القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية جانب من القرعة


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة وذلك لإختيار 4 حالات من إجمالى 15 حالة ممن تقدموا للقرعة ، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وتم إجراء مراسم القرعة العلنية على 14 حالة من الحالات الإنسانية وكبار السن، لإختيارأربعة من الفائزين، وفى حضور جميع المتقدمين تم السحب وفاز بالقرعة كل من زين العرب الصغير عبد الرحيم، وسيد شعبان على منصور، وآمال محمد العادى محمد، وعبد العزيز محمد عباس، وفاز من الأحتياطى للأربعة كل من السيد رضوان على، ومحمد رمضان محمد أحمد وياسر إبراهيم سالم، ومنى محمد حامد السيد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال المرحلة الثانية لمشروع تطوير سوق الجمعة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

قرعه الحج للحالات الانسانيه بالاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ الاسماعيليه




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة