محافظ الإسماعيلية يشهد إجراءات القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مراسم إجراء القرعة العلنية لحجاج الحالات الإنسانية، والتى أقيمت بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة وذلك لإختيار 4 حالات من إجمالى 15 حالة ممن تقدموا للقرعة ، يرافقه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد والدكتورة كريمة حلمى سويلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة

وتم إجراء مراسم القرعة العلنية على 14 حالة من الحالات الإنسانية وكبار السن، لإختيارأربعة من الفائزين، وفى حضور جميع المتقدمين تم السحب وفاز بالقرعة كل من زين العرب الصغير عبد الرحيم، وسيد شعبان على منصور، وآمال محمد العادى محمد، وعبد العزيز محمد عباس، وفاز من الأحتياطى للأربعة كل من السيد رضوان على، ومحمد رمضان محمد أحمد وياسر إبراهيم سالم، ومنى محمد حامد السيد