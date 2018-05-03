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محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر فى موقف المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية

الخميس، 03 مايو 2018 03:02 م
محافظ الإسماعيلية: إعادة النظر فى موقف المشروعات الجديدة بالمنطقة الصناعية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على إعادة النظر فى موقف وجدية جميع المشروعات الجديدة المعروضة على مجلس إدارة المناطق الصناعية لإعتمادها بشكل نهائي، وإعادة مراجعتها قانونيا ووفقا لجميع الاشتراطات والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع دونما أية استثناءات أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وذلك، لتشجيع المستثمرين الجادين وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة فى أسرع وأقل وقت ممكن بعيدا عن أى شكل من أشكال الروتين والبيروقراطية، وذلك تنفيذا لخطة الدولة بشأن التوسع فى الإستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين، لتحقيق التنمية الشاملة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، و المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، والسيد النخيلى رئيس مركز ومدينة أبو صوير ورئيس لجنة إدارة المنطقة الصناعية بالاسماعيلية وأكرم الشافعى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائبه المهندس مصطفى أبوحديد وخالد الجبلاوى مدير عام المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، ورؤساء جمعيات المستثمرين بالقنطرة شرق والإسماعيلية ومديرى المناطق الصناعية ومكتب خدمة المستثمرين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والذى تناول إستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

 

 


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