محافظة القليوبية ترفض إنشاء كوبرى مشاة ببنها بسبب مشاكل فنية ومادية







كتب محمود حسين

رفضت محافظة القليوبية طلب إحاطة مقدم من النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن بنها، بشأن إنشاء كوبرى مشاة بين مدينة بنها وقرى الوحدة المحلية ببطا.

وأوضح ممثل محافظة القليوبية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الخميس، أن سبب رفض إنشاء كوبرى المشاة هو وجود مشاكل فنية، وذلك لأن المسافة صغيرة وتكلفة إنشائه كبيرة تبلغ 2،5 مليون جنيه وسيسبب إعاقة للطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن رصف الطرق التي أنهكت أثناء القيام بالعمل فى طريق بنها – شبرا.

وعقب ممثل محافظة القليوبية، بأن ما تسبب في إنهاك الطرق هو مرور عربيات النقل الثقيل، وتم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري لعمل الصيانة الخاصة الكهرباء وأعمدة الإنارة وأعمال الترميم اللازمة.