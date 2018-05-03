مباحث تموين الأقصر تضبط 241 قضية متنوعة فى حملات قبل رمضان







الأقصر - أحمد مرعى

شنت مباحث تموين الأقصر عددا من الحملات التفتيشية خلال الفترة الماضية، لضبط مخالفات التجار وضمان تحقيق الانضباط فى أسواق مراكز ومدن المحافظة، فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك.

وأوضح محمد فضل رئيس قسم مباحث التموين بالأقصر أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 241 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات 4.444 طن سلع تضمنت 26 محضرا لسلع منتهية الصلاحية تتضمن 810 كيلو "لحوم، فراخ، عصائر، ومنتجات اللبان"، و5 محاضر للمحروقات المدعمة تضمنت 540 لتر سولار، وبنزين مدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء، و105 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و31 محضرا للعمل بدون تراخيص، و22 محضرا لعدم وجود الشهادات الصحية، و12 محضرا لعدم ممارسة النشاط فى مواعيد العمل الرسمية، ومحضران لتجميع أسطوانات منزلية صغيرة.

كما شملت الحملات ضبط 3 محاضر لتجميع دقيق بلدى مدعم زنة 300 كيلو، و10 محاضر لسلع بدون فواتير بإجمالى 100 كيلو مضبوطات مختلفة الأنواع، و6 محاضر لسلع مجهولة المصدر بإجمالى 280 كيلو مضبوطات متنوعة، ومحضران لسكر ناقص الوزن بإجمالى 400 كيلو سكر، و3 محاضر للتصرف فى حصة مخبز بلدى مدعم بإجمالى 2000 كيلو دقيق بلدى، ومحضر لتجميع زيت تموينى بإجمالى 24 كيلو زيت، ومحضران فى مجال عدم انتظام سجل حركة الدقيق، ومحضران لذبح خارج المجزر الحكومى، ومحضر فى مجال تجميع السماد الزراعى المدعم بإجمالى 250 كيلو، وأخيراً 8 محاضر غش تجارى بإجمالى 1540 كيلو أغذية، وتم تحويل المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.