لجنة قضائية اسكتلندية تنظر فى تبرئة المقرحى المدان فى تفجير لوكيربى

لجنة قضائية اسكتلندية تنظر فى تبرئة المقرحى المدان فى تفجير لوكيربىالخميس، 03 مايو 2018 03:20 م
الليبى عبدالباسط المقرحى
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قالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية فى اسكتلندا اليوم الخميس، إنها ستنظر فى قضية الليبى عبدالباسط المقرحى المُدان الوحيد فى تفجير لوكيربى عام 1988، حيث تحاول عائلته تبرئته من تلك الاتهامات، بعد وفاته قبل 6 أعوام.
وذكرت شبكة (إيه بى سى) الإخبارية الأمريكية أن اللجنة أعلنت قرارها بالنظر فى الاتهامات الموجهة إلى المقرحى فيما يتعلق بالتفجير، الذى أودى بحياة 270 شخصا، وستقرر لجنة المراجعة ما إذا كان سيتم تسليم القضية إلى محكمة الاستئناف.
وكان المقرحى قد أدين عام 2001 بتفجير طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكيربى الاسكتلندية فى 21 ديسمبر عام 1988، مما أسفر عن مقتل 280 شخصا.
وتوفى المقرحى عام 2012 بمرض السرطان.
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