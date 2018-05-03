لافروف: ندعم جهود التسوية السلمية بالموازاة مع مكافحة الإرهاب فى سوريا

لافروف: ندعم جهود التسوية السلمية بالموازاة مع مكافحة الإرهاب فى سورياالخميس، 03 مايو 2018 11:37 ص
سيرجى لافروف
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دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، لضرورة التوصل لحلول دبلوماسية للأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، مؤكدا سعى بلاده لحل الازمة فى سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.
وقال الوزير الروسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الخميس، فى موسكو، اتفقنا مع الأردن على متابعة ومناقشة الجهود المشتركة بين البلدين لحل الأزمة السورية، متابعا بقوله: ندعم جهود التسوية السلمية بالموازاة مع مكافحة الإرهاب فى سوريا.
واتهم وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، القوات الأمريكية المنتشرة فى منطقتى التنف والركبان بتدريب الإرهابيين.
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