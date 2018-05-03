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لافروف: الولايات المتحدة ماضية عمليا فى نهج تفكيك سوريا

الخميس، 03 مايو 2018 09:22 ص
لافروف: الولايات المتحدة ماضية عمليا فى نهج تفكيك سوريا لافروف


موسكو(أ ش أ)
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قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف " إن الولايات المتحدة تنشط فى التمركز شرق نهر الفرات فى سوريا، تمضى عمليا فى نهج تفكيك سوريا.

وأضاف - فى تصريح لمجلة "بانوراما" الإيطالية اليوم الخميس، نقلته وكالة أنباء " نوفوستى" الروسية: "بالرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض تعهدا بأن هدفهما الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا، نلاحظ أن الولايات المتحدة تنشط حاليا فى التمركز على ضفة الفرات الشرقية".

وتابع الوزير قائلا " أن الولايات المتحدة تسير عمليا فى سياسية تفكيك سوريا"، مشيرا إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة يشجعون هذا التوجه.

وفى نفس السياق، نقلت قناة "روسيا اليوم " عن لافروف قوله " لسوء الحظ فإننا نواجه مرار هذا الوضع، وذلك ليس فقط فيما يخص العلاقات الروسية الأمريكية، بل وفى الملفات الدولية الأخرى، عندما لا تتفق تصريحات واشنطن مع أعمالها الحقيقية".

 


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