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لافروف: القدس يجب أن تكون عاصمة للديانات الثلاث

الخميس، 03 مايو 2018 11:55 ص
لافروف: القدس يجب أن تكون عاصمة للديانات الثلاث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


وكالات الأنباء
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الخميس، إن القدس يجب أن تكون عاصمة للديانات الثلاث، وذلك خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى. 

وأعرب وزير الخارجية الروسى، أثناء مؤتمر صحفى عقده اليوم مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، عن قلق موسكو من واقع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مجددا الدعوة الروسية إلى استئناف الحوار المباشر بين طرفى النزاع على أساس القرارات الأممية ذات الصلة.

وأشار لافروف إلى أن مبادرة موسكو بعقد لقاء قمة فى روسيا بين الزعيمين الفلسطينى والإسرائيلى من أجل إقامة حوار مباشر غير مشروط لا تزال قائمة.

وأيّد كل من الرئيس الفلسطينى محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو هذه المبادرة الروسية عند طرحها في 2016، لكن اجتماع القمة هذا لم يعقد بعد وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بنسف المبادرة.

وتفاقم الوضع فى التسوية الشرق أوسطية بشكل ملحوظ بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ديسمبر الماضى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

 


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