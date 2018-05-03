قوات الاحتلال تعتقل 13 مواطنا من الضفة الغربية







رام الله (أ ش أ)

قال نادى الأسير الفلسطينى، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية.

وأوضح نادى الأسير، فى بيان صحفى، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة نابلس.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا واحدا من بيت لحم، أثناء تواجده فى بلدة سلواد فى رام الله، ومواطنين اثنين من بلدة السواحرة بضواحى القدس، ومواطنا من بلدة بدو شرق القدس.