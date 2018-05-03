ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمحل أعلاف بمركز تلا، وذلك قبل بيعهم . كما تم تحرير12محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 6 محاضر مواصفات، و5 محاضر صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و14 توقف عن الإنتاج بدون إذن .