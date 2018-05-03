ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفية

ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالمنوفيةالخميس، 03 مايو 2018 09:45 م
اعلاف -ارشيفيه
إضافة تعليق
شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة .
وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمحل أعلاف بمركز تلا، وذلك قبل بيعهم . كما تم تحرير12محضر نقص وزن الخبز عن الأوزان المقررة للخبز المدعم، وتحرير 6 محاضر مواصفات، و5 محاضر صرف بدون وجه حق فى الدقيق المدعم، و14 توقف عن الإنتاج بدون إذن .
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة