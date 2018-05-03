صور وفيديو.. محافظ كفرالشيخ يكرم أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة







كفر الشيخ – محمد سليمان

كرم اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، بقيادة الدكتورة هدى الطنبارى، وذلك لجهودهم المتميزة، فى خدمة المجتمع وتنمية مهارات المرأة الريفية والمرأة المنتجة، ورعاية المرأة المعيلة ودعم الأسرة، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنبارى مقررة فرع مجلس المرأة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية .

واستمع محافظ كفر الشيخ من الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، لما قام به الفرع خلال الفترة الماضية، وأهمها دور المجلس الفاعل بحملة "صوتك لمصر بكرة "، والندوات التى عقدت بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية 2018م، وتوعية 38 ألف سيدة، ومبادرة "قرية منتجة"، وقيام أعضاء الفرع بعمل زيارات لعدة قرى تتميز بوجود مشروعات نوعية بها لمعرفة مشاكل واحتياجات المنتجين بها، كما نفذ فرع القومى للمرأة عدة لقاءات بالقرى لتوعية المرأة الريفيه بأهمية عودة القرى إلى الانتاج والاكتفاء الذاتي .

وقال محافظ كفرالشيخ، إن المرأة لها مكانه كبيرة فى المجتمع فهى الأم، والأخت، والزوجة، والابنة، وهى نصف المجتمع، وتربى نصفه الأخر، وإن المرأة كانت داعمة لثورة 30 يونيو، وخرجت لدعم الدولة المصرية واستجابت لنداء الوطن، فالمرأة لها دور فعال وقوى فيما يحدث داخل مصر من تقدم وتطور، ذكرت فى القرآن، وهى منبع الخير للعالم بأكمله، فهي وصلت للأمان بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي فهي صاحبة القرار لا تتأثر بأى دولة في العالم، تأخذ خطوات تعبرعن أصولها ومكانتها بين دول العالم وليس الدول العربية والأفريقية فقط، فهى تنال احترام كل دول العالم، وهناك الكثير من الإنجازات التى حدثت فى عهد القيادة النبيلة لمصر وثقتها بالشعب المصرى العريق.

وأضاف أن مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية 2018 كانت مشرفة ومصدر فخر لنا جميعاً، ولا ننسى نزول فضليات وعظيمات مصر في ثورة 30 يونيو و3 يوليو، والسيدة المصرية هى أمل مصر وهي بوصلة الأمن القومى المصرى، حيث أثبتت للعالم كله أن الشعب المصرى العظيم استطاع رسم مستقبله أمام كل التحديات بين شعوب العالم المتقدم.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية وأهما قناة السويس، والشبكة القومية للطرق، وأنفاق قناة السويس، ومزرعة غليون، ومحطات الكهرباء الجديدة، وحقل ظهر والاكتشافات البترولية الجديدة، والإسكان، ومحطة الضبعة النوورية، والقطاع الصحى والحملة القومية لفيروس "سى"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وغيرها من المشروعات .

وفى كلمتها، قالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقررة فرع مجلس المرأة بكفر الشيخ، إن مبادرة "صوتك لمصر بكرة"، لعبت دوراً كبير فى حشد المرأة المصرية للمشاركة بكثافة وبقوة فى الانتخابات الرئاسية 2018، فيما قدمت الشكر للواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة لدعمهم المستمر لعظيمات مصر بكفرالشيخ.



1- محافظ كفر الشيخ يكرم اعضاء المجلس القومي للمرأة



2- تكريم مقرر فرع المجلس القومي للكمرأة بكفر الشيخ



3- تكريم مدير إدارة السياحة