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صور.. مياه سوهاج تستهدف رجال الدين الإسلامى والقبطى لنشر ثقافة الوعى المائى

الخميس، 03 مايو 2018 10:44 ص
صور.. مياه سوهاج تستهدف رجال الدين الإسلامى والقبطى لنشر ثقافة الوعى المائى ندوات لشركة مياه سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج سلسلة من الندوات لرجال الدين الإسلامى والقبطى بهدف نشر ثقافة الوعى المائى لدى المواطنين.

وتم تنظيم ندوات لرجال الدين الإسلامى بإدارات الأوقاف بمركز سوهاج وطهطا وجهينة والمنشاة والمراغة، وكذلك ندوة لقساوسة ورواد كنيسة العذراء مريم بأخميم.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا فى بيان أن الندوات تناولت الوضع المائى المصرى والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر ودور الشركة فى انتاج كوب مياه نظيف وأمن وكيفية مراقبة جودة المياه، بالإضافة إلى الجهد المبذول فى معالجة مياه الصرف الصحى.

وفى نهاية الندوات تم مطالبة رجال الدين بضرورة نشر الثقافة المائية من خلال الخطب بالمساجد والعظات بالكنائس والأديرة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.

 

ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج (1)
ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج 

 

ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج (3)
ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج 

 

ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج (6)
ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج

 

ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج (8)
ندوات مياه الشرب والصرف بسوهاج 

 


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