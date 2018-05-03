صور.. مميش يشهد ختام بطولة دورى الإدارات بهيئة القناة ويسلم جوائز الأوسكار







الإسماعيلية – جمال حراجى

شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة لسويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ختام بطولة دوري الإدارات بالهيئة لعام 2018، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام والمهندس عادل فرحات سكرتير عام منطقة القناة للشركات وأعضاء مجلس إدارة النادي العام، وذلك بملعب نادي الشاطئ بالإسماعيلية.

شهدت البطولة مشاركة 26 فريقا تحت سن 40 عاماً، بالإضافة إلى 8 فرق من فوق سن الـ 40 عاماً يمثلون 8 إدارات مختلفة من إدارات الهيئة، وبلغ إجمالي عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 340 لاعبا جميعهم من العاملين بهيئة القناة السويس بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وكانت البطولة قد انطلقت مطلع إبريل من العام الجاري، وشهدت عددا من المنافسات القوية بين الفرق لاسيما في الأدوار الإقصائية، بل وانتهت العديد من المباريات بالاحتكام لضربات الحظ الترجيحية بعد خروج المباريات بالتعادل في وقتها الأصلي.

ومن جانبه، وجه المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام الشكر للفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والاجتماعية بما يعكس اهتمام الفريق بالعنصر البشري ودور الرياضية في توطيد الروابط بين العاملين بالهيئة بما يخلق بيئة عمل مثالية. كما تقدم بالشكر للجنة الرياضية برئاسة الدكتور مُهاب رفعت والمشرفة على تنظيم البطولة ولجنة العلاقات العامة وإدارة النادي العام.

وشاهد الفريق مُهاب مميش بعد ذلك انطلاق فعاليات المباراة النهائية تحت السن، بين فريقيّ الكراكات والترسانات والتي علق عليها عبد الناصر أبو طالب من إدارة الخدمات، وانتهت بفوز فريق الكراكات بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة خلال الوقت الأصلي، ثم شاهد المباراة النهائية بين فريقي التحركات والترسانات فئة فوق السن والتي انتهت بفوز فريق التحركات.

وفي ختام البطولة، قام المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام بتسليم درع النادي للفريق مُهاب مميش تقديراً على جهوده في دعم الأنشطة المختلفة بالهيئة، كما قام بتسليم ميدالية النادي للمهندس عادل فرحات سكرتير منطقة القناة للشركات.

ومن جانبه، قام الفريق مُهاب مميش بتسليم كأس البطولة وميداليات قناة السويس للاعبي فريق إدارة الكراكات بعد أن حصولهم على المركز الأول فئة تحت السن، وتسليم كأس البطولة أيضاً وميداليات الهيئة للاعبي فريق التحركات فئة فوق السن.

كما قام بتسليم عدد من جوائز الأوسكار، فقد فاز اللاعب سيد عبد الله من فريق الكراكات بجائزة هداف البطولة فوق السن، فيما فاز بها من فئة تحت السن اللاعب أحمد محمد عبد السلام من فريق الترسانات، كما فاز حسن فاروق من فريق الخدمات بجائزة أفضل لاعب فئة فوق السن، وذهبت نفس الجائزة للاعب محمد السيد بغدادي من فريق التحركات بالنسبة لفئة تحت السن.

وسلم الفريق مميش كأس أفضل أخلاق رياضية للاعب خالد عبد الوهاب من فريق شئون العاملين والمالية فوق السن، فيما فاز بها اللاعب حازم مكي من فريق الكراكات تحت السن، واقتنص اللاعب طارق شاهين جائزة أفضل حارس مرمى فوق السن، وفاز بها حسن فوزي من فئة تحت السن.



مميش أثناء البطولة



مميش يسلم الكأس للفائز



أحد الفائزين