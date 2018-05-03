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صور .. مكتبة الاسكندرية تحيى التراث النوبى على مدار يومين

الخميس، 03 مايو 2018 06:16 م
صور .. مكتبة الاسكندرية تحيى التراث النوبى على مدار يومين التراث النوبي فى مكتبه الاسكندريه


الاسكندرية جاكلين منير
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عقدت مكتبة الاسكندرية  فعاليات ندوة "التراث النوبي" يومي 2 و3 مايو 2018م، بحضور  الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وممثل عن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والنادي النوبي العام، وعدد كبير من ممثلي الهيئات والجمعيات النوبية، والباحثين المهتمين بالتراث، وبعض الشخصيات العامة، ورافق الندوة معرض للمنتجات الخزفية، والمشغولات، وبعض المنتجات التي تعبر عن النوبة.

وأشار بيان صادر من مكتبة الاسكندرية اليوم، إلى أن الفاعلية جاءت في سياق مبادرة تبنتها مكتبة الإسكندرية للاحتفاء بالتجليات الثقافية المتعددة التي يشملها الوطن المصري الواحد، التي تمثل في جوهرها مصدرا للغنى الثقافي الذي يقدره أهل مصر، قيادة وشعبا، وأن التراث النوبي له خصوصيته، ويمثل فرعا من فروع شجرة التراث المصري الأصيل.

تناولت الندوة عددا من مظاهر التراث النوبي المتعلقة بالحرف والفنون، وعمارة البيت النوبي، والعادات والتقاليد، وغيرها. وقد أكد المشاركون أهمية دراسة التراث النوبي في سياق التنوع الثقافي المصري، وأشاروا إلي أهمية أن تكون الهموم والقضايا التي تخص أبناء الوطن من النوبيين داخل الأسرة المصرية، دون وسطاء، أو أية تدخلات خارجية، ولاسيما أنهم على يقين بأن همومهم محل اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ينظرون بقدر كبير من التقدير إلى ما قام به من تكريم القيادة النوبية السيد أحمد إدريس علي دوره الرائد في حرب أكتوبر، ومنحه نجمة سيناء، التي يشعر كل نوبي بأنه حصل عليها من جراء هذا التكريم.

وفي الختام وجه المشاركون الشكر لمكتبة الإسكندرية، ومديرها، والعاملين فيها علي تنظيم الندوة، والحفاوة التي وجدوها في المكتبة، وإعلان الدكتور مصطفي الفقي تقديره للتراث النوبي، وحرص المكتبة علي توثيقه ضمن مبادرات توثيق التراث المصري بكافة مصادره، وتجلياته.

 

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