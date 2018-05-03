صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح القرية الطيبة لرعاية المعاقين ببرج العرب







الإسكندرية جاكلين منير

افتتح الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية يرافقه محمد كمال الدين حجاجى وكيل وزارة التضامن، دار القرية الطيبة لرعاية المعاقين ببرج العرب، وتفقد المحافظ الدار من غرف الإقامة و المطعم، واستمع لشرح حول ما تقدمة الدار من سبل رعاية الى المعاقين.

من جانبة قال محمد كمال الدين حجاجى، وكيل وزارة التضامن، فى بيان إن الدار تقوم برعاية المعاقين سواء إعاقة ذهنية أو متعدد "إعاقة ذهنية و بدنية" من الأبناء الأيتام أو فاقدى الرعاية، و تقوم برعاية المعاقين من البنين و البنات، من حيث الإقامة الكاملة و تنمية المهارات.

وأشاد محافظ الإسكندرية بمستوى الدار المتميز محفزا القائمين على الدار بالاستمرارية فى ذات المستوى و الرعاية لهذه الفئة التى تولى الدولة اهتمام كبير بها.



دار المعاقين



دار المعاقين



دار المعاقين



دار المعاقين