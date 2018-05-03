صور عثور الجيش السورى على أسلحة إسرائيلية الصنع جنوب دمشق







كتب: محمد الأحمدى

عثرت وحدات من الجيش السورى خلال ملاحقتها التنظيمات الإرهابية جنوب دمشق على شبكة من الأنفاق المعقدة وكمية من الذخيرة بعضها إسرائيلى ومواد يعتقد أنها كيميائية فى منطقتى الحجر الأسود والقدم.

وأفاد أحد القادة الميدانيين بأنه خلال تقدم وحدات الجيش باتجاه أوكار الإرهابيين عثرت على شبكات من الأنفاق والخنادق المعقدة بعضها بعمق 25 مترا وعلى كمية من الذخيرة بعضها إسرائيلى وقنابل يدوية محلية الصنع إضافة إلى مواد يعتقد أنها كيميائية وكمامات فى منطقتى الحجر الأسود والقدم، بحسب صور نشرتها وكالة الأنباء السورية سانا.

وضيقت وحدات من الجيش السورى الخناق على المجموعات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق بعد سيطرتها على أحياء الماذنية والقدم والعسإلى والجورة وأطبقت عليها من عدة محاور تمهيدا للقضاء عليها وتطهير المنطقة من رجسها.

وتنفذ وحدات الجيش العربى السورى عمليات عسكرية مركزة لإنهاء الوجود الإرهابى بشكل كامل من جنوب دمشق ولا سيما فى منطقة الحجر الأسود حيث طهرت مزارع الغربية بشكل كامل من الإرهابيين وسيطرت على منطقة الأعلاف وعدد من كتل الأبنية بالجهة الجنوبية الغربية من الحى.



أنفاق جنوب دمشق



جانب من الأنفاق



أسلحة إسرائيلية الصنع



أعلام داعش فى الأنفاق



جانب من أنفاق الإرهابيين