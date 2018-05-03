صور.. انتشار ملصقات الدعاية الانتخابية فى شوارع لبنان







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب – رويترز )

انتشرت فى لبنان اليوم الخميس، ملصقات الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات البرلمانية على جدران المبانى فى حى باب التبانة السنى بطرابلس اللبنانية.

وكانت المرحلة الثانية من إنتخابات المغتربين اللبنانيين فى الانتخابات النيابية انطلقت صباح الأحد الماضى، فى 33 دولة، وقد بدأت عملية الاقتراع اليوم فى كندا حيث سجل 11438 ناخبا، والولايات المتحدة الاميركية وسجل 10000 ناخب.

وفى أمريكا الجنوبية توزع الناخبون اللبنانيو على 2016 ناخبا فى البرازيل، و1496 ناخبا فى فنزويلا و923 ناخبا فى الباراجواى و392 ناخبا فى الأرجنتين و347 ناخبا فى المكسيك و325 ناخبا فى كولومبيا.

بينما فى أفريقيا تم تسجيل 2344 ناخبا فى ساحل العاج ،و1263 ناخبا فى نيجيريا و400 ناخبا فى السنغال و439 ناخبا فى غينيا و375 ناخبا فى غانا و341 ناخبا فى الكونغو و312 ناخبا فى جنوب افريقيا و259 ناخبا فى سيراليون و251 ناخبا فى الجابون، و217 ناخبا فى بنين و211 ناخبا فى ليبيريا.



الدعاية للانتخابات اللبنانية



جانب من ملصقات الدعاية



لافتات الدعاية



أحد المرشحين بالانتخابات



الأعلام اللبنانية



ملصقات الدعاية الانتخابية



مرشحو الانتخابات اللبنانية



جانب من لافتات الدعاية



جانب من أعلام لبنان



مرشح بالانتخابات اللبنانية