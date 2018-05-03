صور.. العراق ينجح فى استعادة آلاف القطع الأثرية المسروقة بواشنطن







كتب وكالات _ تصوير أ.ف.ب _ رويترز

أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أن سلسلة متاجر التجزئة Hobby Lobby ستعيد إلى بغداد آلاف القطع الأثرية التى اشترتها فى وقت سابق بصورة غير شرعية بحسب صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء .

وستعيد Hobby Lobby ومقرها فى مدينة أوكلاهوما آلاف القطع الأثرية قد اشترتها فى عام 2010 مقابل 1.6 مليون دولار،وتتضمن القطع الأثرية التى سيتم إرجاعها أقراصا مسمارية وأختاما أسطوانية وألواحا طينية، يعود تاريخها إلى ما بين عامى 1600 و2100 قبل الميلاد.

وكانت السلطات القضائية الأمريكية قد غرمت فى وقت سابق "هوبى لوبى" 3 ملايين دولار وألزمتها بإعادة القطع الأثرية إلى العراق.

ويقول ممثلون للادعاء العام إن "هوبى لوبى لم تستمع لتحذيرات خبير فى قانون حقوق الملكية الثقافية بضرورة توخى الحذر عند شراء الآثار من العراق لأنها فى بعض الحالات تكون قد سرقت من مواقع أثرية".

وكان تاجر مقيم فى الإمارات العربية المتحدة قد شحن طرودا تحتوى على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة للشركة فى أوكلاهوما سيتى تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها "بلاطات من السيراميك" أو "بلاطات من الطمي".