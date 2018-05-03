صور.. التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد: تطوير حضانات القرى الأكثر احتياجا







الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن إمام فوزى مدير وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، بضرورة تحسين البيئة المعيشية للأطفال بدور الحضانات بالقرى الأكثر احتياجا، كبداية لتطوير كافة دور الحضانات على مستوى المحافظة كماً وكيفاً، قامت المديرية بتنفيذ خطه العمل والنهوض بدور الحضانات

و تضمنت الخطة التطوير الإنشائى والخدمات المقدمة داخل هذه الدور من الناحية التربوية والفكرية والتعليمية والترفيهية والعمل على تشكيل وجدان النشىء وترسيخ مفاهيم إيجابية لخدمة وطنه.

وأضاف إمام فى بيان له، أن هناك خطة لسحب المنتدبات من المديرية للعمل بدور الحضانات لتجديد شباب هذه الدور، بإحلال مكانهن حملة المؤهلات العليا والمتخصصة للتعامل مع النشيء فى هذه المرحلة العمرية الهامة، وإتاحة فرص عمل للشباب، وذلك بناء على التنسيق فيما بين المحافظ، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، خلال لقائهما، والذى أسفر عن دعم المحافظة من خلال صندوق إعانة الجمعيات بمبلغ مليون و125 جنيه، كإعانة دورية لعدد 10 دور حضانة على مستوى المراكز الخمس، كذلك إعانة وتطوير 8 دور حضانة بإجمالى مبلغ 280 ألف جنيه .

وأوضح مدير التضامن إن المديرية استقبلت وفد الوزارة لبحث وتقديم الدعم المالى والفنى لعدد 5 دور حضانات أخرى بكافة المراكز الخمس، وبحث خدمات تأهيلية لذوى الاحتياجات الخاصة، بإنشاء مركز لمتعددى الإعاقة .

جانب من الخطة



تطوير الحضانات الاكثر احتياجا



التضامن الاجتماعى يدعم الحضانات



خطة لتطوير ١٠ حضانات



جانب من أعمال التطوير