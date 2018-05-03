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صور.. افتتاح مركز المكفوفين وضعاف البصر بكلية أصول الدين بأزهر أسيوط

الخميس، 03 مايو 2018 02:20 م
صور.. افتتاح مركز المكفوفين وضعاف البصر بكلية أصول الدين بأزهر أسيوط افتتاح مركز المكفوفين وضعاف البصر بأزهر أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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افتتح الدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم الخميس، مركز المكفوفين وضعاف البصر بكلية أصول الدين والدعوة؛ وذلك بحضور الدكتور نبيل يونس مدير المركز، و الدكتور صلاح مناع عميد كلية اللغة العربية، والدكتور محمد رفعت عميد كلية البنات، والدكتور سيد مصطفي عميد كلية التربية بنات، والدكتور محمد عبد المالك وكيل كلية أصول الدين والدعوة .
 
وقال الدكتور جمال محمد إسماعيل عميد كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع أسيوط، يهدف المركز لتوفير كافة الوسائل التعليمية للطلاب المكفوفين وضعاف البصر، كما يتيح تأدية امتحانات آخر العام  للطلاب المكفوفين من خلال أجهزة المركز.
 
وأضاف، يضم المركز مكتبة سمعية حديثة مزودة بكافة الوسائل الحديثة للطلاب المكفوفين وضعاف البصر تتيح لهم الاطلاع والبحث من خلال أجهزة الحاسب.
 

 


 


 


 


 


 
 
 

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