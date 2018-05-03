صحة الأقصر تكشف على 671 مواطن فى قافلة بمدينة الطود







الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن مديرية الشئون الصحية نفذت قافلة طبية يومى السبت والأحد الماضيين بالوحدة الصحية بمركز ومدينة الطود، حيث تم الكشف على 671 مواطناً من أهالى الأقصر غير القادرين بالقرى والنجوع.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان أن القافلة شارك بها نخبة من الأطباء فى 6 تخصصات مختلفة وتشمل النساء والتوليد، والأطفال، والعظام ، والأسنان ، والباطنة ، والجراحة العامة، حيث تم توقيع الكشف و إجراء التحاليل اللازمة لـ 671 حالة وصرف العلاج مجاناً وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة الاحتياج لإجراء عمليات جراحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذه القافلة تأتى فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالمناطق الأكثر احتياجاً ومساعدة المرضى فى توفير علاج مجانى سواء أدوية أو عمليات جراحية.