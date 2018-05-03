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شمال سيناء تصدر 5 قرارات مهمة للتيسير على أهالى المحافظة.. تعرف عليها

الخميس، 03 مايو 2018 11:10 ص
شمال سيناء تصدر 5 قرارات مهمة للتيسير على أهالى المحافظة.. تعرف عليها اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء


شمال سيناء - محمد حسين
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أصدرت محافظة شمال سيناء 5 قرارات مهمة للتيسير على الأهالى، وأوضح بيان المحافظة أن القرارات جاءت على خلفية اجتماع عقده المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، أمس الأربعاء، ولقائه بمشايخ القبائل والعواقل، ورؤساء الأحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى، وممثلى المرأة والشباب، ومديرى المديريات المعنية، بحضور القيادات الأمنية، والنائبين حسام رفاعى ورحمى بكير عضوى مجلس النواب عن العريش، والعميد أسامة الغندور رئيس مركز ومدينة العريش.

وبحسب بيان المحافظة وما صدر عنها من معلومات، ضمت القرارات التى أصدرها اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، ما يلى:

1- فتح محطات الوقود لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى المحافظة.

2- تخصيص سيارتى أتوبيس من شركة شرق الدلتا من محطتى العريش والإسماعيلية لنقل المواطنين الراغبين فى السفر يوميا، على أن يتم تسجيل أسماء الراغبين فى السفر قبلها بمقر نقابة المعلمين بالعريش.

3- تخصيص سيارتين من الشيخ زويد، إحداهما للسفر للإسماعيلية والأخرى للعريش، وإجراء التنسيقات اللازمة للسفر بمجلس مدينة الشيخ زويد.

4- امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والجامعات والمعاهد العليا، ستجرى فى محافظة شمال سيناء، ولن يمتحن طالب خارج المحافظة.

5- السماح للصيادين من أبناء المحافظة بالصيد فى مياه البحر المتوسط، وبحيرة البردويل، عند افتتاحها خلال الأيام المقبلة، فى المناطق القريبة من الساحل، وحتى مسافة 500 متر مربع والتنسيق لمن يرغب فى السفر لمحافظتى دمياط وبورسعيد للصيد عن طريق المراكب الخاصة به .


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