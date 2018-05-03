خالد الهيل: نجل جاسوس قطر المقبوض عليه باليمن ادعى سفره والده لشراء العسل .







كتب هيثم سلامة

سخر خالد الهيل، المعارض القطرى، من تصريحات نجل الجاسوس القطرى الذى قبض عليه فى اليمن، بعدما ادعى أن والده سافر ليشترى العسل.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر:" طالب الكربي نجل الجاسوس محسن الكربي ادعى أن أبوه سافر يشترى عسل من اليمن ومنها يشقر على أهله، ولكني أول مره أعرف أن العسل يباع فقط عند القيادات العسكريه لشبيحة الحوثي !".

وأضاف الهيل:"دوروا على فيلم ثاني تكفون، وخلو الخليفي رئيس جهاز أمن الدوله " مكافحة الشعب" يعطيكم سيناريو أفضل عشان تضبط الكذبه!".