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جيش الاحتلال يخطف راعى أغنام لبنانى من بلدة شبعا جنوب البلاد

الخميس، 03 مايو 2018 12:06 ص
جيش الاحتلال يخطف راعى أغنام لبنانى من بلدة شبعا جنوب البلاد جيش الاحتلال - أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلى "اختطف" راعيا لبنانيا كان يرعى ماشيته قرب بلدة شبعا فى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.

وقالت الوكالة إن "جيش الاحتلال الإسرائيلى عمل على خطف راعى الماشية من بلدة شبعا إسماعيل صعب، وتم نقله إلى داخل مزارع شبعا المحتلة".

ومزارع شبعا هى منطقة جبلية تقع فى المثلث الحدودى بين لبنان وسوريا احتلتها إسرائيل، حين احتلت الجولان السورى فى حرب يونيو 1967 وتطالب بيروت إسرائيل بالانسحاب منها.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية فإن صعب "كان يرعى قطيع ماشية فى محيط موقع الرادار شرقى شبعا" حين "عاد القطيع من دون الراعي" وقد "تبيّن من الاتصالات التى أجرتها قوة الأمم المتحدة العاملة فى جنوب لبنان (اليونيفيل) والصليب الأحمر الدولي" أن قوة اسرائيلية "اختطفته".

 


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