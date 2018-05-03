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جمعية فلسطينية: إسرائيل أوقفت إدخال السيارات إلى قطاع غزة

الخميس، 03 مايو 2018 11:57 ص
جمعية فلسطينية: إسرائيل أوقفت إدخال السيارات إلى قطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


غزة (أ ش أ)
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قالت جمعية مستوردى المركبات فى غزة إن إسرائيل أوقفت إدخال السيارات إلى القطاع رغم انقضاء عطلة الأعياد اليهودية.

وذكرت الجمعية - فى بيان صحفى اليوم الخميس، "إنه بالرغم من وجود 88 سيارة فى معبر (بيت حانون) بانتظار الإدخال إلى غزة قبل عطلة الأعياد اليهودية، إلا أننا فوجئنا بأن إسرائيل لم تدخل السيارات كعادتها يوم الأحد بعد انقضاء عطلة الأعياد واعتقدنا فى البداية أن السيارات غير جاهزة للإدخال من ناحية الفحص الأمني، ولكن بعد الاستفسار من وزارة النقل والمواصلات برام الله أكدوا أن الإدخال متوقف دون ذكر الأسباب " .

وكانت الجمعية قد أرسلت عدة كتب لوزارة المواصلات والشؤون المدنية مطالبة التدخل منهم؛ لإدخال المركبات حيث أن بقاء السيارات يكبد التجار خسائر فادحة، مطالبة كل الجهات المسؤولة بالتدخل للسماح بإدخال السيارات المحجوزة فى معبر ايرز والتى لا تزال فى الموانئ الإسرائيلية وعددها يقارب 300 سيارة تدفع أرضيات وخلافه.

 


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