جمعية رعاية اسر الشهداء والمصابين توزع 250 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا

جمعية رعاية اسر الشهداء والمصابين توزع 250 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجاالخميس، 03 مايو 2018 05:45 م
شنط غذائيه - أرشيفية
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أعلنت قبل جمعية جمعيه رعايه أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء، الانتهاء من توزيعها 250 كرتونة زيوت ومنظفات على الأسر الأكثر احتياجا في مدينه العريش .
وأوضح البيان، أن المساعدات تم توزيعها بدعم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وأن المحافظ وعد بتوفير المزيد من المعونات الإنسانية خلال الأيام القليلة القادمة .
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