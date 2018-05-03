جمعية رعاية اسر الشهداء والمصابين توزع 250 كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا







شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت قبل جمعية جمعيه رعايه أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء، الانتهاء من توزيعها 250 كرتونة زيوت ومنظفات على الأسر الأكثر احتياجا في مدينه العريش .

وأوضح البيان، أن المساعدات تم توزيعها بدعم اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وأن المحافظ وعد بتوفير المزيد من المعونات الإنسانية خلال الأيام القليلة القادمة .