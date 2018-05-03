تونس تدين بشدة الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات الليبية

تونس تدين بشدة الهجوم الإرهابى على مقر مفوضية الانتخابات الليبيةالخميس، 03 مايو 2018 04:10 ص
يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسى
إضافة تعليق
أعربت تونس عن استنكارها وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابى الغادر الذى استهدف الأربعاء، مقر مفوّضية الانتخابات الليبية بالعاصمة طرابلس وأدى إلى سقوط عدد من أعضائها ومن المواطنين الأبرياء ومن قوات الأمن، بين قتلى وجرحى.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية، تضامنها الكامل مع الشعب الليبى الشقيق ووقوفها إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، فى مواجهة قوى الإرهاب والتطرف التى تسعى إلى إجهاض المسار الانتقالى فى ليبيا وما تم تسجيله من أشواط مهمة على درب الحوار والتوافق.
وتقدمت تونس، حسب بيان الخارجية، بخالص عبارات التعازى إلى ذوى الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
إضافة تعليق
اقتصاد قطر يواجه "ربيع أسود".. أصول إمارة الإرهاب الاحتياطية تتعرض لأعنف هبوط منذ مقاطعة "الرباعى العربى".. أزمة نقص سيولة المالية تجبرها للجوء إلى أسواق الدين.. والانهيار الاقتصادى يضرب الشركات العقارية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة