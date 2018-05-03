تموين المنوفية: توريد 68 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة

تموين المنوفية: توريد 68 ألف طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظةالخميس، 03 مايو 2018 02:27 م
قمح - صورة أرشيفية
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صرح اليوم الخميس، المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بأن إجمالى ما تم توريده خلال الفترة من 15/4 وحتى 3/5/2018 من محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، بلغ 68 ألف و 800 طن، مؤكدا على أن عملية توريد القمح مستمرة حتى الانتهاء من موسم الحصاد.
وأكد الجمال، على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مشيرا إلى المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.
من جانبه، شدد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، على ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، مضيفا أن المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 124224 فدان مقابل 113111 فدان العام الماضى، ومن المتوقع ارتفاع إنتاجية الفدان من القمح هذا العام .
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